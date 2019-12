Nu zo snel mogelijk knoop doorhakken over N35

update Wethouder­schap wordt Anton Bosch te zwaar, Olst-Wij­he moet op zoek naar opvolger

3 december Anton Bosch (65) merkt dat het wethouderschap hem in combinatie met zijn leeftijd veel kracht kost, zo schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Hij stopt per 1 februari 2020 als wethouder van de gemeente Olst-Wijhe. Het is nog onduidelijk wie hem opvolgt.