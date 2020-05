Nuttige kruidenmengsels in plaats van kleurrijke bloemen langs akkers in Salland

Geen jubileum­feest voor vv Lemeler­veld: ‘We zijn wel wat gewend’

1 mei Voetbalvereniging Lemelerveld is deze vrijdag op de kop af 75 jaar geleden officieel opgericht. Normaliter een mooi moment voor feestelijkheden, maar het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Toch zitten ze bij de vereniging niet bij de pakken neer: ‘Maar het is wel frappant.’