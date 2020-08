Oehoes vinden een plek op Sallandse Heuvelrug, er zijn zelfs al jongen uitgevlogen: ‘Maar laat ze met rust!’

Verbazing in Olst: pinauto­maat ‘ineens’ weg uit dorpshuis

17 augustus Het dorp Olst is ineens een pinautomaat kwijt. Rabobank heeft de flappentap in het Holstohus, het Kulturhus in het dorp, buiten werking gezet. Het is einde oefening, blijkt uit een mededeling op de automaat.