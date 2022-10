Oekraïense vluchtelingen komen later naar Wijhe door vertraging van levering bouwmaterialen

Antoon Berghuis (95) zingt al 80 jaar in het kerkkoor in Heeten: ‘Ik ga er niet voor de sier staan’

Het is allemaal prachtig, 25 of 50 jaar ergens bij zijn of 60 of 70 jaar getrouwd, maar deze man in Heeten spant de kroon: Antoon Berghuis is 80 jaar lid van een koor. Berghuis, nu bijna 95 jaar, begon in 1942 op zijn 15de bij het kerkkoor in Heeten. ,,En als de kerk in Heeten straks sluit, dan ga ik gewoon naar Raalte.’’

