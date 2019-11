Olst-Wijhe baalt van gierigheid Rijk: ‘Het valt toch niet uit te leggen dat wij moeten bezuinigen?’

Toerist betaalt vanaf 2021 dubbele taks in Olst-Wij­he

6:30 Voor een overnachting in de gemeente Olst-Wijhe is een toerist vanaf 2021 per nacht 1 euro kwijt aan toeristenbelasting. Nu is dit nog 0,50 euro. De gemeenteraad stemde gisteravond in met deze verdubbeling.