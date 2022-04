Olst-Wijhe keert 900 euro energietoeslag uit aan inwoners met een laag inkomen

Mobiele Eenheid gaat oefenen in Raalte: ‘Belangrijk om goed ingespeeld te zijn’

Oproer in Raalte op dinsdag 12 en woensdag 13 april. De Mobiele Eenheid (ME) gaat beide dagen oefenen in het dorp. Dat gebeurt in samenwerking met de politie.

8 april