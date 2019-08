Omstreden varkenskoning zet stallen in verkoop. Is de megastal van Mariënheem van de baan?

Buren sportcafé De Hooiberg krijgen gelijk: gemeente Olst-Wij­he moet huiswerk overdoen

21 augustus Het dossier rond de activiteiten van sportcafé De Hooiberg in Olst is nog niet gesloten. De bestuursrechter in Zwolle heeft na bezwaren van de overburen besloten dat B en W van de gemeente Olst-Wijhe hun huiswerk over moeten doen met betrekking tot de verleende vergunning en nauwkeuriger moeten omschrijven wat wel of niet is toegestaan.