Omvergetrokken oorlogsmonument in Olst weer overeind, gemeente doet geen aangifte

Het hele weekend lang lag het oorlogsmonument aan de Koekoeksweg in Olst op zijn kant in het gras. Volgens een ooggetuige omver getrokken door een verwarde Engels sprekende vrouw. Inmiddels is het monument op de doorgaande weg tussen Olst en de Boskamp weer in ere hersteld.

,,Het afgelopen weekend hebben kregen we een melding dat het monument omver getrokken zou zijn. Vanochtend zijn medewerkers van de buitendienst gelijk naar de Koekoeksweg gegaan om het monument weer recht te zetten’’, laat gemeentewoordvoerder Anita ten Broeke weten. De gemeente Olst-Wijhe regelt al jarenlang het onderhoud van het monument.

Niet de eerste keer

Veel werk kostte het de gemeentemedewerkers niet op het monument ter nagedachtenis aan een Canadese militair en Leendert Gerrit Immerzeel te herstellen. ,,Het monument doet denken aan een traditioneel grafsteen. Het is ongeveer een meter hoog en is dus als je wil zo naar de grond te trekken’’, aldus Ten Broeke. Het is dan ook niet de eerste keer dat het monument op zijn kant ligt, weet de gemeentewoordvoerder. ,,Enkele jaren geleden heb ik zelf bij de gemeente melding gedaan dat de steen omgevallen was. Tijdens de carnavalsoptocht is de steen toen geraakt door een carnavalswagen.’’

Volledig scherm Een troosteloze aanblik aan de Koekoeksweg in Olst. Twee dagen lang lag het oorlogsmonument in de berm op zijn kant in het gras. Inmiddels is het stenen eerbetoon door de gemeente weer hersteld. © GinoPress B.V.

Geen aangifte

Hoe het stenen eerbetoon op zijn kant in het gras terecht is gekomen blijft voor de gemeente gissen. Hoewel een ooggetuige zaterdag liet weten dat een Engels sprekende vrouw van rond de 35 jaar de steen omver getrokken zou hebben, heeft de gemeente hier geen aanwijzingen voor. ,,We doen geen aangifte van vernieling. De steen is ook niet beschadigd.’’