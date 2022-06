Omwonenden komen in opstand tegen zonnepark: ‘Half Raalte wandelt en fietst hier’

‘Besluit sluiten mountainbi­ke­r­ou­te Sallandse Heuvelrug was onzorgvul­dig’

Er komt volgende week een rechterlijke uitspraak over de sluiting van de mountainbikeroute over de Sallandse Heuvelrug, vanwege doodgereden hagedissen en hazelwormen. Hoewel slechts een voorlopige uitspraak, zou deze verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor routes door andere natuurgebieden. Diverse partijen betoogden maandag echter dat de provincie onzorgvuldig is geweest.

28 juni