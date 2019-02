‘Omwonenden Olasfa-terrein Olst hebben eindelijk weer perspectief’

video Hedon komt met grote naam op 2de editie van These Go To Eleven

1 februari Hedon organiseert zaterdag 20 april de tweede versie van indoorfestival These Go To Eleven. Het Zwolse poppodium doet dat samen met Seb Dokman van de Wijhese formatie Paceshifters. Één van de eerste namen die Dokman strikte: Lonely the Brave, een formatie die al speelde op festivals als Lowlands, Pinkpop en Rock Werchter.