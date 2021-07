Onbekende lozing legt rioolwaterzuivering Raalte deels plat: ‘Er moet een behoorlijke klap vuil water doorheen gaan, wil de installatie er last van hebben’’

VIDEO Raalte over oplaaiend virus: ‘Als het mondkapje weer op moet, doe ik dat’

12 juli De besmettingen stijgen ongekend hard. Wat moeten we ermee? Moeten we bang zijn, of juist niet? Niemand weet het antwoord. Sommige mensen doen weer een mondkapje op. In Raalte is de stemming wisselend.