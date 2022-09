Ondanks duizenden stemmen géén pijs voor Heinose Treurbeuk in bomenverkiezing: ‘Had dit echt niet verwacht’

Holtense kunstroute eert overleden kunstena­res Gerrie Oplaat

HOLTEN - Het is vaste prik in het najaar in Holten. De Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaars (VHBK) houdt een EtalageKunstRoute, de 13de intussen. Met dit jaar een bijzondere expositie als eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenares Gerrie Oplaat.

29 september