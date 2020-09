Ondanks overschot zet Raalte geen stop op aantal kapperszaken in gemeente

Groninger zorgt ervoor dat Olst tóch een kermis heeft in september

28 augustus Het leek er even op dat er in Wijhe wél een kermis zou zijn en in Olst niet. Normaal ligt de organisatie van de kermis in handen van het Olsterfeest, maar dit feest werd in mei al volledig afgelast vanwege het coronavirus. Toen Groninger Wieb Leusink dat hoorde, stapte hij hoogstpersoonlijk naar de gemeente Olst-Wijhe: ,,Hoe kan er in Wijhe nou wél kermis zijn en in Olst niet. Het is verdorie één gemeente.”