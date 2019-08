Ondernemers blij met Startersloket in Raalte

De eerste schooldag, een drieluik

8:04 Het is weer voorbij, die mooie zomer. Althans, de zomervakantie. Duizenden scholieren en studenten in regio noord, dus ook in Deventer en Salland verruilen vanaf vandaag het strand en terras voor de schoolbanken. Zorgt de eerste schooldag nog voor kriebels in de buik?