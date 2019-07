Ondernemers in Dalfsen en Raalte: reddende engel bleek meesteroplichter

Twee bedrijven uit Dalfsen en Raalte haalden in 2014 en 2015 met open armen een investeerder in huis. Maar beide ondernemingen bleven berooid achter. Maandag is 6 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist tegen de vermeende meesteroplichter Henry Marc de A.

Hagenees Henry Marc de A. (59) is op 15 augustus 2017 voor het laatst in Zwolle gezien. Hij was aangehouden op verdenking van het oplichten van twee bedrijven uit Dalfsen en Raalte. Agenten trokken hem van het balkon van zijn woning af waar hij zich bang in een kast had verstopt. Eenmaal overgebracht naar het politiebureau in Zwolle gaf hij aan hartproblemen te hebben. Een arts vertrouwde het niet en De A. ging naar het ziekenhuis. Daar verdween hij die avond spoorloos. Hij was dan ook niet maandag in de rechtszaal verschenen waar hij en zijn vriendin – de 52-jarige Miriam de W. – terechtstonden voor oplichting.

Bankpasje

Uit het strafdossier blijkt dat De A. telkens op uiterst geraffineerde wijze te werk ging. Zo was de gedupeerde drukkerij uit Dalfsen op zoek naar investeerders voor een digitaal watermerk maar was er een conflict met twee aandeelhouders. De A., een vermogend ondernemer, loste dat conflict op. Daarna moest er een stichting opgericht worden waar het bedrijf geld naartoe overmaakte. De directeur van de drukkerij had het bankpasje, maar De A. had blijkbaar de pincode onderschept. Als penningmeester had ook hij een bankpas en vanaf een week na de oprichting van de stichting werd er dagelijks 1.200 euro van de rekening opgenomen. Amper vijf weken later was er meer dan 40.000 euro verdwenen.

Ook het bedrijf in Raalte werd op soortgelijke wijze opgelicht, vindt het Openbaar Ministerie. Omdat de rol van de vriendin niet te bewijzen valt, is tegen haar vrijspraak geëist. Naast de celstraf wil het OM dat De A. 110.000 euro aan criminele winst aan de Staat betaalt.

Miljoenen

Maar had er dan niemand argwaan? Om te bewijzen dat De A. wel degelijk een vermogend man was, toonde hij aan een van de werknemers van de twee gedupeerde bedrijven een bankafschrift. Dat is later in zijn woning teruggevonden. Na knip- en plakwerk stonden er vele miljoenen op zijn bankrekening. Met veel kennis blufte hij zich de bedrijven in. Onder een andere achternaam zou hij zo eerder elektronicabedrijf Inventum voor miljoenen hebben opgelicht, aldus de gedupeerden. De ondernemer uit Dalfsen wil dat de ‘meesteroplichter’ dieper in de buidel tast. Hij diende een vordering in van 5,3 miljoen euro. Het bedrijf met het digitale watermerk ging door toedoen van de verdachte failliet. Het patent op het digitale watermerk is vermoedelijk voor miljoenen aan een Amerikaans bedrijf verkocht.