Ondernemers kunnen voor bouw in Raalte sneller vergunning krijgen

Briefwisseling

Over de ontbrekende gegevens volgt dan een briefwisseling tussen de ondernemer en de gemeente. Oponthoud voor het startsein voor de bouw is het gevolg. Overigens kunnen ondernemers er toch voor kiezen die bouwtechnische toets wel voor het begin van de bouw te laten uitvoeren.

Wie ervoor kiest alle gegevens na de bouw te leveren, moet achteraf wel met een rapportage kunnen aantonen dat is gebouwd volgens de regels in het Bouwbesluit. De gemeente controleert dat dan. Bij die versnelde aanpak bekijkt Raalte vooraf wel of het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan en of de constructie veilig zal zijn en de brandveiligheid goed is geregeld.