Ondernemers Nieuwe Markt Raalte boos omdat ze niet meeprofiteren van pot reclamebelasting

Ondernemers aan de Nieuwe Markt in het centrum van Raalte zijn gefrustreerd over de reclamebelasting die ze jaarlijks aan de gemeente Raalte moeten betalen. Zij vinden dat ze te weinig meeprofiteren van de attracties die uit die pot gefinancierd worden, zoals sfeerverlichting en evenementen.

Ozan Ihtiyar betaalt jaarlijks 550 euro. ,,Als ik de gemeente vraag om een toelichting, dan wordt het voor mij niet duidelijker. Ik wil best meebetalen om het centrum aantrekkelijker te maken, maar voor een kleine onderneming is dit bedrag buitenproportioneel. Als ik om duidelijke specificaties van het bedrag vraag, krijg ik geen duidelijke reactie.”

Sinds 2016 zijn ondernemers in Raalte verplicht reclamebelasting te betalen. De hoogte daarvan wordt bepaald via de woz-waarde van het winkelpand. Het geld dat wordt geïnd, vloeit naar het Raalter Ondernemers Verbond (ROV), waar iedere onderneming verplicht lid van is. Uit het potje van het ROV worden activiteiten in het centrum betaald, zoals rond Pasen en Sinterklaas. Maar ondernemers aan de Nieuwe Markt zeggen dat ze daar weinig van merken.

Handtekeningenactie

Ihtiyar laat het er niet bij zitten. ,,Ik ga binnenkort proberen zoveel mogelijk handtekeningen van ondernemers te krijgen om zo een duidelijke statement te maken richting de gemeente. Ik wil duidelijkheid, en met mij meerdere ondernemers.”

Ook Robert Langenberg van Slaap Op Maat verbaast zich over de manier waarop er met het geld wordt omgegaan. ,,Als ondernemer ben je verplicht om de jaarlijkse bijdrage over te maken. Nagenoeg alle activiteiten worden echter in het centrum gehouden. Ik wil graag in gesprek met de betrokkenen. Zeker ook omdat ik het idee heb dat wij het in deze straat beter kunnen regelen.”

Straat wordt buitengesloten

Wat er precies met het te besteden geld gedaan wordt is voor Ihtiyar een raadsel. ,,Een simpel voorbeeld is de sfeerverlichting die in het centrum wel aanwezig is, maar niet bij ons in de straat. Laat staan de evenementen die in het winkelhart plaatsvinden en hier niet. Het voelt alsof onze straat wordt buitengesloten, omdat er toch al een label op deze straat hangt dat het hier niet sfeervol is.”

Voorzitter Henny Zomer van het Raalter Ondernemers Verbond herkent zich niet in het beeld dat door Ihtiyar en Langenberg geschetst wordt. ,,Onduidelijkheid hoeft er niet te zijn. Het is niet de bedoeling collectief straten te boycotten.’’

Elke gemeente mag kiezen of het reclamebelasting heft bij ondernemers. De belastingmaatregel kan ingevoerd worden om een ondernemersfonds te spekken, opdat het centrum aantrekkelijker wordt of om reclames in een historisch centrum te reguleren. Vanaf april 2017 wordt in Raalte extra reclamebelasting geheven, waarmee centrumondernemers de kosten van afschaffing van betaald parkeren dekken.

Alle ondernemers nodig