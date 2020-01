Onderzoek naar stofexplosie Arva Specerijen in Wijhe loopt nog

Wijhe wil met straatver­sier­wed­strijd 75 jaar bevrijding uitbundig vieren

23 januari 2020 is een bijzonder jaar. Nederland viert 75 jaar bevrijding, en ook in Wijhe is het feest. Om het extra feestelijk te maken wil het Verenigd Comité Wijhe een straatversierwedstrijd rondom het bevrijdingsweekend van 13 april organiseren om zo zoveel mogelijk straten in het dorp feestelijk aan te kleden.