Ongeluk zorgt voor vertraging op N35 bij Mariënheem, bestuurder gewond

Inzet voor reddings­hon­den levert Karin uit Rouveen lintje op

10 oktober Karin Paans-Hartog uit Rouveen heeft zondagmiddag een lintje gekregen voor haar werk voor honden die mensen kunnen opsporen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg de bij deze onderscheiding behorende versierselen in Heino van burgemeester Jan ten Kate van Staphorst.