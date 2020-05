Onkruid wegbranden gaat opnieuw mis, nu in Olst: Heg in brand

Het is een van de vele voorbeelden van brand door onkruidbranders in de regio. In bijvoorbeeld Deventer gingen vorig jaar in het voorjaar drie houten schuurtjes in vlammen op door hoveniers die onkruid aan het branden waren. De gemeente Deventer gaf daarna de groenbeheerders in de droge zomer de opdracht geen onkruid meer weg te branden. Ook in Zwolle, Twello en Hardenberg ging het vorig jaar flink mis.