Onrust rond ‘geblokkeerd’ olifantenpaadje in Wesepe was onnodig: ‘Nooit over het paadje gesproken’

In Heino in de rij voor Heino (en dat in de vroege vrieskou): 'Het is toch een wereldar­tiest'

Wachten in het donker, in de vrieskou, voor Heino in Heino. Goed, het waren geen lange rijen tot ver buiten het 7000 inwoners tellende dorp. Maar om kaartjes te bemachtigen voor het eenmalige optreden van de Duitse Schlagerkoning Heino in het Sallandse Heino, stonden zaterdag wel degelijk mensen vroeg op. ,,De laatste keer dat het hier zo druk was, was toen een paragnost oudejaarsloten kwam instralen.”

18 december