Onzekerheid of verbreding N35 Wijthmen-Nijverdal prioriteit wordt voor het Rijk

Kamerlid Maurits von Martels (CDA) uit Dalfsen diende een motie in die ook is gesteund door coalitiepartners VVD, D66 en ChristenUnie. Daarin riep de Dalfsenaar op om haast te maken met de aanpak van de N35 door de overbelaste weg op te nemen in de zogenoemde MIRT-lijst. Dit is een prioriteitenlijst met knelpunten die door het Rijk moeten worden aangepakt.

De minister riep de indieners op om de motie aan te passen, wat tot teleurstelling leidde bij Von Martels. ,,We willen graag weten waar we aan toe zijn en of de weg een prioriteit wordt van het Rijk. Het is duidelijk dat de minister dat niet ziet zitten. De minister vroeg om aanpassingen te doen aan de motie waardoor de essentie om de weg toe te voegen aan de lijst met grote knelpunten dreigt weg te vallen.”

Het Kamerlid is wel blij met de belofte om een financiële verkenning uit te voeren over de verbreding. ,,Tot nu toe wilde het Rijk dat nooit doen, omdat de weg niet in File Top 50 staat en de kosten hoog zijn. Dat dit nu gebeurd is een winstpunt, maar het gaat echt stapje voor stapje.”

Overbelasting

Uit onderzoek van de provincie Overijssel blijkt dat verdubbeling van de N35 tot vier rijbanen en het verhogen van de maximaal toegestane snelheid naar 100 kilometer per uur al met al 408 miljoen euro kost. Eerder is al 157 miljoen geïnvesteerd in opwaardering van andere trajecten van de rijksweg. Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit in de komende tien jaar toeneemt tot 24.800 á 27.400 voertuigen per etmaal. Daardoor dreigt de N35 overbelast te raken, vooral op kruispunten.