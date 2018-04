Ook sterren stralen graag op Stöppelhaene

Paul Wittenhorst, voorzitter van de stichting Stöppelhaene, is tevreden over de eerste line-up voor het Sallandse oogstfeest van 22 tot en met 26 augustus. Lil'Kleine, André Hazes junior, Racoon, Chef'Special en Ronnie Ruysdael. Om kort te gaan: voor elk wat wils. Wat nu?

Wittenhorst: ,,Nog niet zo heel lang geleden bedankten de bandleden van Krezip voor de eer. 'Op een feestje met strobalen willen wij niet spelen', was hun reactie. Krezip bestaat niet meer, de strobalen zijn er nog wel. Al liggen ze bij ons niet op het podium, hoor.''

,,De tijd dat artiesten hun neus ophaalden voor Stöppelhaene, hebben we gelukkig gehad. Het management van Marco Borsato vroeg ons in augustus 2015 of wij geïnteresseerd waren in een optreden van hem tijdens Stöppelhaene. Een jaar later stond hij hier op het podium.''

Hebben de dames en heren nog bijzondere wensen?

,,We hebben hier een deejay gehad die speciale sokken en T-shirts van een bepaald merk verlangde. Hij gaat de hele wereld over en is dat gewend, maar wij vonden dat te ver gaan. Uiteindelijk is hij toch gekomen. Naam en rugnummer? Die noem ik niet, want dat vind ik niet netjes.''

,,Meestal zijn de wensen logisch. Ze bedingen bijvoorbeeld een eigen kleedkamer, om zich goed te kunnen voorbereiden. Deze mensen doen aan topsport, willen zich helemaal geven. Meestal krijgen we een verlanglijstje met hapjes en drankjes. Vooral een gezonde, voedzame maaltijd. Dus geen snackbarmenu.''

,,Wij hebben tijdens Stöppelhaene zeven kleedkamers ter beschikking. Allemaal met een lekkere stoel en een passpiegel. Verder richten we ze sfeervol in, bijvoorbeeld met foto's van optredens uit het verleden.''

De line-up voor 23 augustus hebben jullie op een rijtje. Zit er ook muziek in de andere dagen?