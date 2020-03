Oorlogsherinneringen zusjes uit Haarle goud voor documakers

Doodsbang is Tonny wanneer de kogels om haar heen vliegen. Haar oudere zus ligt iets verderop bij de heg. ,,Uit het niets werden we beschoten. Terwijl we net twee tassen met kleding onder de heg wilden leggen. Dat had moeder ons gevraagd. Voor het geval de boerderij in brand wordt geschoten.’’ Haar moeder staat in de deuropening en roept ‘liggen, plat op de buik!’. Voor het huis staat een waterput. Tonny kruipt zo snel als ze kan naar de put.

,,Ik dacht, hier blijf ik niet liggen! Het zand spatte naast me op van de kogels. Ik was zó bang!’’ Dan wordt het stil. De Canadezen hebben de beschietingen gestaakt. De zussen staan op en rennen naar hun moeder. ,,We hebben heel hard gehuild. Het was verschrikkelijk.’’ Op het gezicht van Tonny is de angst na 75 jaar nóg af te lezen. Alsof ze het net heeft beleefd. En zo vergaat het ook bij de andere vele verhalen die de zussen Tonny van Schooten en Marietje Nij Bijvank vertellen in de documentaire ‘Wakker worden, het is oorlog’. De woorden die Tonny uitspreekt in de nacht dat bommenwerpers over boerderij Holtmaat en Haarle vliegen.