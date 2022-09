Op deze ‘unieke’ manier wordt mogelijk voorkomen dat de dijk tussen Olst en Zwolle instabiel wordt

Aantal corona-opnamen in ziekenhui­zen stijgt: dit is de situatie in Oost-Nederland

Het aantal opnamen in ziekenhuizen van patiënten met corona stijgt in heel Nederland. Ziekenhuis St Jansdal heeft de vraag gekregen om patiënten van andere ziekenhuizen over te nemen en ook bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is de drukte voelbaar.

27 september