Op deze vier onderdelen wil Olst-Wijhe nog deze winter fors energie besparen

Net als vrijwel ieder huishouden deed, keek ook de gemeente Olst-Wijhe de voorbije maanden kritisch naar het energieverbruik van de lokale samenleving en (overheids)gebouwen. Dat gebeurde naast de al bestaande tips en adviezen voor inwoners. ,,Als je in juni met tips komt, heb je al een winter gemist. Daarom willen we zo snel mogelijk dingen uitvoeren. Al weet je dat er ook dingen tegenvallen, omdat materialen later geleverd worden. Maar er is geen tijd te verliezen, dat was het adagium. De druk is groot’’, zegt wethouder Marcel Blind.