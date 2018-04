Op valreep bijna slachtoffer op onbewaakte overweg

Er was toch nog bijna een slachtoffer te betreuren geweest op de onbewaakte overweg in Raalte, die voor de zomer definitief wordt opgeheven.

Een inwoner van Raalte komt op dinsdagmorgen met de schrik vrij. Een trein schampt alleen de voorkant van zijn auto.

Afschrijven

Bennie Boksebeld beseft meteen dat hij zijn auto kan afschrijven, maar realiseert zich evenzeer dat het voor hemzelf relatief goed is afgelopen. Want zowel de inderhaast opgeroepen traumahelikopter als de toesnellende ambulance keert onverrichter zake terug. Ook in de trein, die rond tien uur het station in Raalte heeft verlaten, raakt niemand gewond.

Terwijl hij op weg is om bij kennissen een kachel op te halen, breekt het zweet Boksebeld plotseling uit. In zijn auto met aanhangwagen is hij vanaf de Zwolsestraat de eigen weg opgedraaid van de familie Littelink, die voert langs sportpark Tijenraan.

Claxon

Als hij de onoverzichtelijke overgang oprijdt, ziet hij plotsklaps een trein naderen. Boksebeld hoort de machinist al claxonneren, maar slaagt er nog ternauwernood in om een stukje achteruit te rijden. Dankzij die tegenwoordigheid van geest, schampt de trein alleen de voorkant van de auto.

De trein hervat de reis richting Zwolle na een halfuur durende inspectie. De bus die is opgeroepen om de reizigers verder te vervoeren, is de eigen weg al opgereden, maar de chauffeur kan zijn versnellingspook halverwege al in de achteruit zetten. De auto moet worden afgesleept.

Uitgekocht

Wat resteert, is de conclusie dat de familie Littelink zich gelukkig mag prijzen dat ProRail haar heeft uitgekocht. Beide partijen zijn vorige week tot een akkoord gekomen. Volgens woordvoerder Aldert Baas zal ProRail de onbewaakte spoorwegovergang nog voor de komende zomer ontmantelen.

Daarmee komt er een einde aan gesteggel sinds 1994 over deze overweg zonder slagbomen en alarmerende lichten. De noodzaak tot opheffing wordt volgens Baas alleen maar groter, omdat er inmiddels ook intercity's heen en weer pendelen tussen Zwolle en Enschede.

Vrees

De vrouw des huizes is blij dat er eindelijk een uitweg opdoemt. Zij wijst erop dat zowel haar gepensioneerde echtgenoot, die hier is geboren, als haar zoon maar net aan een ongeluk is ontsnapt op deze onbewaakte overweg. Ook heeft zij vaak gevreesd voor lijf en leden van spelende kinderen en kwajongensstreken die ze hebben uitgehaald.