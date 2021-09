Open Huis bij gerenoveerd en jubilerend museum De Laarman in Luttenberg

Primeur in Holten, MooiZ opent eerste centrale verkoop­punt ‘kado’s met een verhaal’ van ZoZijn

31 augustus De creatieve cliënten van zorgorganisatie ZoZijn krijgen een eigen winkel waar ze hun kunst kunnen verkopen. In het Kulturhus in Holten opent vrijdag MooiZ. Het is het eerste centrale verkooppunt van alle 120 ZoZijn afdelingen in Overijssel en Gelderland. ,,Eindelijk een volwaardig podium voor onze kunstenaars’’, zegt werkondersteuner Sinie Wentink.