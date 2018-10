‘Open puien in pand Heino eind november dicht‘

Robby's Snacks Raalte voelt zich ook winnaar Cafetaria Top 100

16:04 Debuteren in de uitverkiezing Cafetaria Top 100, en met de publieksprijs aan de haal gaan. Het was geen rare gedachte die bij het team van Robby’s Snacks door het hoofd spookte, toen het maandag koers zette naar de prijsuitreiking in Hilversum. Twee weken vóór het aflopen van de periode waarin het publiek kon stemmen, ging de cafetaria uit Raalte nog aan kop.