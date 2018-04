Operatie Maria-Oord Luttenberg staat op punt van beginnen

Slopers, gravers, timmerlieden, metselaars, en wat dies meer zij, ze strijken vanaf later deze maand neer op het terrein van Maria-Oord in Luttenberg. Op het perceel stropen ze de mouwen op voor het verbouwen van het voormalige klooster tot elf huurappartementen. Tegelijkertijd verrijzen aan de achterzijde acht koopwoningen.

Nu de stichting LuttenbergWoont een garantiestelling krijgt van de gemeente, kan de stichting de werklieden aan de gang zetten. Overigens moet de gemeenteraad op donderdag 19 april er nog een klap opgeven. Na de beraadslagingen eerder deze week in de raadpleinsessie is 'Maria-Oord' een hamerstuk in de volgende raadsvergadering.

SallandWonen

De stichting kocht Maria-Oord, nadat de Zorggroep Raalte had besloten het verzorgingshuis in 2012 dicht te doen. Toen de woningcorporatie SallandWonen er geen heil in zag om er appartementen te bouwen, sprong een groep inwoners van Luttenberg in het gat. De opgerichte stichting LuttenbergWoont kocht het complex, zocht investeerders en ging op jacht naar subsidies.