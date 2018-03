Opkomst stemmers Raalte omstreeks kwart voor zeven: ruim 42 procent

CDA-voorzitter Raalte: 'Vloedgraven keert niet terug in bestuurlijke functie CDA Raalte'

16:06 Door zijn uitspattingen op Whatt's App mag Robert Vloedgraven niet meer terugkeren in een bestuurlijke functie voor het CDA in Raalte. Dat laat voorzitter Frans Wichink Kruit van het CDA Raalte weten. ,,Hij mag niet meer voor het CDA in Raalte terugkeren in een bestuurlijke functie, als raadslid of als wethouder.''