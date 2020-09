Opluchting bij jubileumeditie motorrace op legendarische Luttenbergring: 'Had geen twee weken later moeten zijn’

Deze winter kunnen mensen genieten op verwarmde terrassen in Raalte

25 september Restaurants en cafés in Raalte mogen hun terrassen waarschijnlijk openhouden in de winter. Het college vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen zodat de horecaondernemers meer mogelijkheden hebben om in coronatijd gasten te bedienen. Bij lunchroom Plein 7 zijn ze verheugd: ,,Ik heb de heaters al klaar staan.’’