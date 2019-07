Opluchting op basisschool Mariënheem: schoolzone moet ongelukken met sluipverkeer voorkomen

Ouders kunnen hun kinderen vanaf dit najaar met een veiliger gevoel naar basisschool St. Antonius in Mariënheem brengen of laten gaan. De gemeente richt op verzoek van de school dit najaar een schoolzone op de parallelweg in.

Kleurrijke palen en onder andere wegmarkeringen met de aanduiding ‘school’ moeten automobilisten vanaf dit najaar wijzen op gevaarlijke situaties rondom de basisschool. Die risico's worden groter, nu het op de parallelweg steeds drukker wordt door de maatregelen op de N35. ,,Het verkeer op N35 neemt alsmaar toe en de sluiproute wordt steeds vaker gebruikt. Daarom hebben we de gemeente in 2017 al gevraagd maatregelen te nemen. Gelukkig worden die nu uitgevoerd’’, zegt directeur Hetty Groote Schaarsberg.

Stap in goede richting

Vader Harm van der Vegt maakte zich namens de medezeggenschapsraad enkele jaren sterk voor de schoolzone en durft zijn drie jongens nu met iets minder zorgen naar school te laten gaan. ,,De schoolzone is een stap in goede richting. Maar ik blijf zorgen houden. Het sluipverkeer moet verhinderd worden. Als er geen auto’s rijden, kunnen er ook geen ongelukken gebeuren. Het liefst hebben we dat de school naar de andere kant van de weg verplaatst wordt’’, zegt Van der Vegt.

Ook aandacht in lessen

Voor de inrichting van de schoolzone trekken de gemeente Raalte en Rijkswaterstaat samen 15.500 euro uit. Wethouder Wout Wagenmans laat weten dat de wens voor een schoolzone bij de school groot was. Groote Schaarsberg beaamt dat. ,,We hopen dat mensen hierdoor hun snelheid minderen rond de school en dat ongelukken uitblijven. Maar het blijft een zorg’’, zegt Groote Schaarsberg. In overleg met de leerkrachten wordt daarom ook in lessen aandacht besteedt aan de verkeerssituatie. Ook zijn er hesjes aangeschaft die kinderen kunnen dragen. ,,Kinderen moeten zelfstandig kunnen fietsen.’’