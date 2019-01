Oproep wijkagente Daniella: ‘Ouders, kijk mee op smartphone van uw kind’

Kritiek op coldcaseka­len­der: Nog geen enkele zaak opgelost

17 januari De politie noemt de coldcasekalender die verspreid wordt in gevangenissen een groot succes, maar experts twijfelen aan het nut. ,,Zijn er al zaken dankzij deze kalender opgelost? Ik kan er geen één opnoemen in ieder geval”, zegt hoogleraar Peter van Koppen. Desondanks hopen de nabestaanden van de in 2016 in Apeldoorn doodgeschoten Marlon Fidanque op de gouden tip.