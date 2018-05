Organisaties hekelen grote bomenkap langs N-wegen

Dat stelt een groot aantal natuur- en milieuorganisaties in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur&Waterstaat. De brief is verstuurd door de Bomenstichting Achterhoek en het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg, mede namens andere platforms. Ook de provincies hebben een exemplaar ontvangen.