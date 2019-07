Orthodontist op zijn 55e zelf een ‘beugelbekkie’: het werkt drempelverlagend

Magneetvis­sers vinden steeds vaker explosie­ven, bomexperts maken zich zorgen: ‘Dit gaat gegaran­deerd een keer mis’

6:00 De EOD bracht gisteren een granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing. Gevonden door magneetvissers in de IJssel bij Deventer. ,,Het is wachten tot het vreselijk misgaat”, zeggen bomexperts. Steeds meer gemeenten voeren daarom een verbod op magneetvissen in. ,,Het is een hobby met een enorm risico.”