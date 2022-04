Oud-eigenaren Salland Centraal kunnen fluiten naar hun geld: ‘Droevig om te ervaren’

Hospice Raalte gaat definitief uitbreiden: ‘Financie­ring voor twee-der­de rond, rest gaat óók goedkomen’

Het hospice van Stichting de Cirkel in Raalte gaat definitief uitbreiden. Met de steeds ouder wordende bevolking is een extra gastenkamer én familiekamer volgens voorzitter Klaas Koekkoek noodzakelijk. ,,Als we kijken naar de bezetting nu en de verwachte bezetting straks, moeten we wel.”

31 maart