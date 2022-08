Oud papier is zoveel waard, dat Raalte verenigingen én alle huishoudens een financiële meevaller kan geven

De vergoedingen die de gemeente Raalte en verenigingen krijgen voor het inzamelen van oud papier zitten dusdanig in de lift dat Raalte besluit niet al het geld meer uit te keren aan verenigingen. Verenigingen krijgen nu maximaal 50 euro per ton oud papier, en dat is al een derde meer dan de afgelopen jaren. Ieder huishouden gaat nu meeprofiteren van de stijgende prijzen.

Het is traditie bij veel verenigingen: de ene na de andere papierbak in de vuilniswagen kantelen, en zo geld in het laatje brengen voor je club. Hoe meer je ophaalt, hoe meer vergoeding je krijgt. Deze gemeentelijke taak wordt grotendeels uitgevoerd door scholen en verenigingen, en zorgt daarmee voor een vaste inkomstenbron.

Per 1000 kilo aan oud papier krijgt een club, vereniging of school normaal gesproken 32 euro. Maar die prijs gaat de laatste tijd over de kop vanwege onder meer krapte op de oudpapiermarkt, zo stelt de gemeente. Een oorzaak van de prijsstijgingen is de toenemende populariteit van online shoppen, waarbij veelal met kartonnen pakketjes wordt gewerkt.

Gegarandeerde inkomsten

De marktprijs is op dit moment volgens Raalte uitzonderlijk hoog, namelijk 114 euro per ton oud papier. De gemeente Raalte heeft eerder met de verenigingen afgesproken dat de 32 euro die zij per ton krijgen een vast bedrag als garantie is. ‘Dat is afgesproken om te voorkomen dat er bij slechte papierprijzen geen inzameling meer plaatsvindt en dat de inzamelaars rekening kunnen houden met deze gegarandeerde inkomstenbron in hun begroting’, schrijft de gemeente.

Maar door de gestegen papierprijzen krijgt de gemeente veel hogere vergoedingen. Bij elkaar opgeteld kreeg de gemeente 130.000 euro meer. Je zou dus denken: alleen maar voordelen voor alle partijen. Dat is in dit geval niet zo, daarom grijpt de gemeente in. Raalte wil namelijk dat ieder huishouden gaat meeprofiteren van de stijgende inkomsten uit oud papier.

Afvalstoffenheffing

Een gulden middenweg is nu gevonden. Van de 130.000 euro gaat 40.000 euro extra naar de verenigingen toe. Het bedrag dat de verenigingen krijgen per 1000 kilo oud papier stijgt daarmee van 32 euro naar 50 euro. De overige 90.000 euro wordt in een gemeentepotje gestopt waaruit betalingen voor het afval gedaan worden. En dat zorgt er dus voor dat de gemeente de afvalstoffenheffing niet verhoogt en misschien zelfs gaat verlagen.