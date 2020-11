Oud-Raaltenaar Michael Sijbom nieuwe directeur van Landschap Overijssel

Overijsselse schoonheid

De nieuwe directeur heeft ‘ontzettend veel zin’ om te beginnen aan de klus. ,,Wie van de natuur houdt, ziet overal schoonheid. Dat zei Vincent van Gogh ooit eens. En kijk om je heen: je ziet over de schoonheid, zeker in onze mooie provincie Overijssel’’, zegt hij in een voorstelvideo.

Sijbom wil zich in gaan zetten voor alle inwoners van de provincie. ,,Willen we de provincie Overijssel mooier maken, zullen we dat vooral samen moeten doen. We zullen vooral moeten kijken naar datgene wat ons bindt, en niet wat ons scheidt. Of je nou vogelaar bent, of agrariër, of inwoner van de binnenstad, eigenlijk houden we allemaal van de natuur’’, zegt hij in dezelfde video.