Oude gemeentehuis in Wijhe wordt het domein van engelen

Bartelds heeft de laatste drie jaar een galerie gehad op de Brink in Deventer. In de kelder van een pand aan het grote horecaplein maakte zij haar kunst, een verdieping daarboven zat haar man Werner met zijn uitgeverij (zie kader). In villa Wijhezicht, dat dateert uit 1820, pakken ze het hetzelfde aan. Werner op de eerste etage, Sylvia in de kelder. ,,Maar in Wijhe heb ik veel meer ruimte. En heb ik veel licht. Ik verhuis van een donkere kelder aan een groot stadsplein, naar een licht souterrain aan een dorpsplein.”