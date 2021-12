Oudere vrouw overlijdt door ongeluk met vrachtwagen in Raalte

Update & video Koeien komen met de schrik vrij na felle brand in hun stal in Marle

Bij een brand op een boerderij in Marle is woensdagmorgen veel rook vrijgekomen. De brandweer is met verschillende eenheden ter plekke gegaan om het vuur in de schuur te bestrijden. Het vee is op tijd uit de schuur gered en de schade bleef uiteindelijk beperkt.

