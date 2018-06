Ouderen die zwaardere zorg behoeven kunnen in Luttenberg blijven wonen

Kater Sammy is dood en Facebook explodeert: 'Vuile moordenaar'

11 juni Dat kat Sammy uit Wijhe donderdag is doodgeschoten, is de wereld niet ontgaan. Het bericht waarin Mariëtte en Wilfred Hetebrij 1500 euro uitloven voor de gouden tip die naar de dader leidt was zondagmiddag op Facebook al 19.000 keer gedeeld, en het aantal reacties liepen naar de 20.000. Niet dat de kattenschutter ermee gevonden werd, maar solidariteit is ook wat waard, zegt Mariëtte.