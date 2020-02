Ouders en leraren laten kinderen in schimmelschool op de Boskamp zitten

Bodemonder­zoek naar aardwarmte in Dalfsen

19 februari De Rijksoverheid laat in de omgeving van Dalfsen bodemonderzoek doen naar de kansen voor aardwarmte, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen en bedrijven of industrie. Volgende maand wordt een bodemonderzoek uitgevoerd in de lijn Westeinde-Dalfsen-Hoonhorst-Heino.