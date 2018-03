Overgang naar biologisch boeren splijtzwam in Raalter politiek

De discussie over het omtoveren van een traditioneel boerenbedrijf naar een biologische boerderij, zorgt voor grote verdeeldheid in de Raalter politiek. Zo stoort het lijsttrekker Ben Nijboer van BurgerBelangen als hij hoort 'dat biologisch boeren per definitie beter is'. ,,Ik ken geen boer die onzorgvuldig met zijn land omgaat.''

Nijboer reageerde op één van de stellingen woensdagavond in het lijsttrekkersdebat van RTV Raalte in de foyer van het HOFtheater. Alle tien partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, waren vertegenwoordigd op de bijeenkomst. Vooral de politiek was erop afgekomen.

Gesprek

Wout Wagenmans van GemeenteBelangen vindt het te ver gaan om af te spreken dat de agrarische sector in de gemeente Raalte over vier jaar biologisch werkt. ,,Elke boer moet zelf de keuze kunnen maken of hij zijn bedrijf op een biologische leest voortzet. Biologische en niet-biologische boeren moeten elkaar niet de tent uitvechten. Ze moeten met elkaar in gesprek gaan.''

Harry van Kampen van de SP Raalte veegde Nijboer onder de neus dat die wel een boer kent die bedenkelijk te werk gaat. ,,Wat dacht u van de varkensboer Straathof? De man die ondanks een beroepsverbod in Duitsland, hier in Mariënheem een megastal mag neerzetten?'' Nijboer moest de verdediging in. ,,Ik had 't over familiebedrijven in ons buitengebied.''

Insecten

De lijsttrekker van de SP is voorstander van het langzaam ombouwen van traditioneel boeren naar biologisch boeren. Terwijl een duurzame landbouw voor bijvoorbeeld GroenLinks grote prioriteit heeft. Lijsttrekker Ralph Mulders: ,,Tachtig procent van de insecten zijn we al kwijt.''