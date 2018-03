Overtreft het salaris van Messi de begroting van Olst-Wijhe?

Hoe verhoudt de begroting van de gemeente Olst-Wijhe zich tot het salaris van Lionel Messi, de sterspeler van FC Barcelona? Zomaar een vraag uit de politieke pubquiz KiesWijs, die de VVD dinsdagavond houdt in het Proathuus in Wijhe.

Het idee achter de politieke pubquiz is afkomstig van Tristan Brinkert, een van de jongste leden van het campagneteam van de VVD in Olst-Wijhe ,,Jongeren vinden politiek vaak maar saai'', verklaart hij. ,,Op deze manier willen we op een leuke manier de gemeentepolitiek en de verkiezingen onder hun aandacht brengen.”

Knipoog

Tijdens de pubquiz, die geleid wordt door VVD-kandidaatsraadslid Hans Olthof, wordt ingezoomd op de specifieke politieke situatie in Olst-Wijhe. Hoeveel leden telt de grootste fractie? En hoeveel beurt burgemeester Ton Strien per jaar? Ook komen vragen aan bod over de gemeentegeschiedenis en de lokale muziek en cultuur. Soms met een knipoog, soms serieus. ,,We hopen dat dit jongeren stimuleert om woensdag 21 maart te gaan stemmen.''