Overvallers van bejaarde broers in Heeten in december voor de rechter

Van voetbalkan­ti­nes naar grote feesten: Bu­ma-nominatie voor Raalter zanger Robert Pater

12:19 Een paar jaar geleden zei Robert Pater (31) dat hij ‘lekker in cafés en voetbalkantines blijft optreden’. Hoe anders is dat nu met een nominatie voor de Buma NL Talent Award op zak? ,,Ik sta er heel nuchter in. Een prachtige erkenning is het in ieder geval wel.”