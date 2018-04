OZOverbindzorg en St. Jansdal slaan handen ineen

video Vrijdag de 13e doet ons meer dan we denken

11:01 Vandaag is een dag als alle anderen. Of toch niet? Want het is immers vrijdag de dertiende. Waar komt het toch vandaan, die angst voor vrijdag de dertiende? Die we ons door anderen laten aanpraten, of zelf in gedachten houden. Zelfs in het nuchtere oosten.