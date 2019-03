OZOverbindzorg uit Luttenberg wint Nationale Zorginnovatieprijs

Simpel

De werkwijze van OZOverbindzorg is simpel: een cliënt wordt aangemeld in het systeem en bepaalt wie toegelaten mag worden in het (zorg)netwerk. De cliënt, mantelzorgers, zorg- en hulpverleners kunnen in het netwerk met elkaar communiceren over de zorg en het welzijn van de cliënt. Door het onderling sturen van berichten is de situatie in beeld, altijd actueel en bij wijzigingen kan er snel bijgestuurd worden.

Unaniem

De vakjury is dan ook unaniem over het besluit: ,,OZOverbindzorg is dé zorginnovatie die er met kop en schouders bovenuit steekt. De eenvoud en manier van samenwerken heeft een enorme impact op de samenleving. Het is uitzonderlijk dat het zo simpel kan zijn. Ook de ontwikkeling van het systeem vanuit de cliënt scoort hoge ogen, evenals de succesvolle samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.”

Erkenning

Cindy Hobert, directeur van OZOverbindzorg, is blij verrast met de overwinning. ,,We hebben met een wildcard de finale bereikt, dan verwacht je toch niet te winnen?! Het is voor ons dé erkenning voor al het werk dat we hebben verzet en alle weerstand die we overwinnen.”

Scale-up