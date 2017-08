Paarse pracht rond Palthetoren Haarle

'Het gevoel heerst dat het nog niet is afgelopen'

17 augustus Enkele uren na de aanslag in Barcelona is het nog een chaos in het centrum van de Spaanse stad. Dat zegt Remco Koper, oud-Wijhenaar, die sinds begin deze eeuw woont en werkt in Barcelona. Hij zit vast op kantoor, op nog geen kilometer vanwaar een busje inreed op voetgangers. ,,De schrik zit er hier goed in."