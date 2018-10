Paceshifters brengt album per fiets naar de fans

De band doet dit in samenwerking met het Zwolse bedrijf fietskoeriers.nl. ,,Voor zover wij hebben kunnen vinden is Paceshifters de eerste band die dit gaat doen", zegt Frank van Lunteren namens de band.

,,Ja, we waren aan het overleggen hoe te verzenden en we dachten aan fietskoeriers.nl, omdat dat toch wat milieuvriendelijker is. En ik ben zeker niet de meest milieubewuste persoon van Nederland, maar er soms een beetje bij nadenken kan helemaal geen kwaad", zegt frontman Seb Dokman ,,Vervolgens zei ik als grap 'we kunnen natuurlijk ook zelf gaan fietsen'. Paul en Jesper werden meteen enthousiast, want die vonden het een prachtige stunt. Dus ja, ik moet leren soms mijn mond te houden, want nu zit ik er aan vast, haha.”